Неизвестный с пистолетом заставил жителя Колпино подвезти его в Металлострой

Неизвестный с пистолетом заставил жителя Колпино подвезти его в Металлострой
Инцидент произошел возле дома 92 по улице Павловской в Колпино. Фото: Google.Maps

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту противоправных действий в отношении владельца иномарки в Колпино.

Как стало известно GazetaSPb, 5 октября в полицию поступило сообщение от 33-летней гражданки. Она рассказала, что возле дома 92 по улице Павловской в Колпино неизвестный подошел к припаркованному Renault Logan, за рулем которого находился муж заявительницы, и, угрожая пистолетом, заставил отвезти его в поселок Металлострой. Женщина отмечает, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

Наряд ГИБДД остановил указанный автомобиль возле одного из домов по улице Садовой в Металлострое и задержал злоумышленника. Правоохранители обнаружили и изъяли пистолет из салона авто, сообщает источник в правоохранительных органах.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчина ограбил продуктовый, вооружившись украденным пистолетом.

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Неизвестный с пистолетом заставил жителя Колпино подвезти его в Металлострой
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