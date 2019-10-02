Мужчина ограбил продуктовый, вооружившись украденным пистолетом

В Пушкинском районе Северной столицы ранее судимый мужчина похитил пистолет из оружейного магазина и ограбил продуктовый.

Заявление в полицию поступило вчера, 1 октября от владельца оружейной лавки. По его словам, злоумышленник зашел в магазин на Церковной улице днем, около 16:30. Взяв с прилавка пневматический пистолет прямо на глазах у сотрудника магазина, преступник скрылся с места происшествия вместе с оружием.

Затем нарушитель отправился в магазин. Он оказался в продуктовом на улице Радищева около полуночи. Воспользовавшись украденным пистолетом, мужчина, угрожая продавцу, забрал из кассы четыре тысячи рублей. Еще полторы тысячи преступник позаимствовал у продавца.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего рецидивиста.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об ограблении ювелирного магазина в Гатчине. Грабитель был на велосипеде и в маске.