Неизвестные изнасиловали американскую студентку в центре Петербурга

Ранним утром 5 октября двое неизвестных изнасиловали 22-летнюю студентку из США, прибывшую в Петербург по студенческой визе.

Как стало известно GazetaSPb, все произошло в 04:45 в субботу, 5 октября, в парке возле Казанского кафедрального собора на Казанской улице в центре Северной столицы. Пострадавшую госпитализировали в Мариинскую больницу, где ей оказали медицинскую помощь и отпустили в удовлетворительном состоянии. Известно, что 22-летняя американка прибыла в Россию в начале сентября по обмену Высшей школы экономики.

Девушка рассказала, что оба злоумышленника были среднего роста и с азиатским типом лица.

Полиция провела проверку и заподозрила в произошедшем 27-летнего уроженца Украины, однако потерпевшая не опознала его по фото. В правоохранительных органах решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге арестовали двоих насильников-мигрантов.