В Красносельском районе скорая врезалась в Mitsubishi

Машина скорой помощи на полной скорости врезалась в стоявший на повороте внедорожник.

Дорожное-транспортное происшествие случилось сегодня днем, 6 октября, на Авангардной улице Красносельского района Петербурга. Об аварии рассказали свидетели в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, скорая не использовала звуковых сигналов, ехала только с «маячками». Водитель Mitsubishi сообщает, что автомобиль просто остановился, чтобы повернуть во двор. В это время в машину на скорости около 80 километров в час в бок внедорожника въехала скорая. Как отмечает автомобилист, участникам ДТП повезло, что автомобиль тяжелый, поскольку его просто развернуло, а не отбросило на тротуар.

Пострадавших в происшествии нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Volkswagen Golf вылетел на пешеходную часть, заехал в сквер и снес скамейку, после чего водитель автомобиля сбежал.