«Фольксваген» въехал в сквер на Васильевском

&#171;Фольксваген&#187; въехал в сквер на Васильевском
Водитель скрылся с места происшествия. Фото: https://vk.com/spb_today

На пересечении 16-й и 17-й линий Васильевского острова легковой автомобиль марки Volkswagen Golf залетел в сквер и врезался в скамейку.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Инцидент случился сегодня, 6 октября, около пяти часов вечера, на перекрестке 16-й и 17-й линий В.О. По словам свидетеля, спешившего мужчину за рулем Volkswagen не пропустил водитель Audi, который ехал на зеленый сигнал светофора.

В итоге автомобиль «пролетел с разворотом» около сотни метров, после чего «приземлился» прямо в сквере и врезался в скамейку. Виновник ДТП скрылся, оставив машину. Информации о пострадавших не поступало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии в Гатчине, в результате которой легковой Mersedes оставил «Ладу» без капота.

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