В Гатчине Mersedes снес капот ВАЗ

На перекрестке Урицкого и Достоевского произошло сильное столкновение.
Сегодня днем 6 октября в городе Гатчина Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ и легкового автомобиля марки Mersedes. В результате аварии автомобиль LADA влетел в ограждение, а его капот собрался в гармошку.
У обоих автомобилей сработала система безопасности, предусмотренная на случай экстренных ситуаций — раскрылись подушки безопасности.
Информацию и фото предоставили очевидцы и подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети ВКонтакте. На фото видно, как Mersedes плотно прилегает ко второй машине сзади.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Конкретной информации о пострадавших нет.
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