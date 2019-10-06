В Гатчине Mersedes снес капот ВАЗ

Все остались живы. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети ВКонтакте

Все остались живы. Фото: сообщество "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети ВКонтакте

На перекрестке Урицкого и Достоевского произошло сильное столкновение.

Сегодня днем 6 октября в городе Гатчина Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ и легкового автомобиля марки Mersedes. В результате аварии автомобиль LADA влетел в ограждение, а его капот собрался в гармошку.

У обоих автомобилей сработала система безопасности, предусмотренная на случай экстренных ситуаций — раскрылись подушки безопасности.

Информацию и фото предоставили очевидцы и подписчики сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети ВКонтакте. На фото видно, как Mersedes плотно прилегает ко второй машине сзади.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Конкретной информации о пострадавших нет.

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