Экзоскелет поставил на ноги парализованного парня из Франции

Новое изобретение позволило парализованному молодому человеку передвигаться при помощи силы мыслей.

Ученые изобрели экзоскелет, которым можно управлять с помощью мыслей, именно он помог парню снова встать на ноги. Молодой человек несколько лет назад выпал из окна на вечеринке и потерял возможность самостоятельно передвигаться.

В ходе эксперимента была доказана действенность новой технологии: молодой человек прошел расстояние длиной в три футбольных поля при помощи экзоскелета. К этому он готовился в течение многих недель, учась посылать правильные мозговые импульсы с использованием специальной программы.

После длительной подготовки ему имплантировали устройства для записи импульсов. Они считывали необходимые импульсы и перенаправляли их на декодеры, которые в свою очередь декодировали информацию в команды для экзоскелета.

Эксперимент прошел весьма успешно, но о массовом использовании речи пока не идет. Но ученые полагают, что экзоскелеты в будущем придут на замену инвалидным креслам.

Напомним, что подобные исследования проводятся и в России. В августе этого года российские ученые представили свой медицинский экзоскелет.

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