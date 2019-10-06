На фестивале пива в Калифорнии прогремели взрывы

На фестивале пива в Калифорнии прогремели взрывы
Погибших нет. Фото: Pixabay

Пострадали несколько человек.

Вчера вечером неподалеку от места проведения ежегодного фестиваля пива «Октоберфест» в городке Хантингтон-Бич в Калифорнии прогремели несколько взрывов, есть пострадавшие.

Журналисты телекомпании NBC сообщили, что вероятнее всего произошел взрыв трансформатора, который был размещен на одном из столбов линии электропередачи. Из-за этого опора столба обрушилась и загорелась.

Пострадали несколько гостей мероприятия и несколько пожарных, приехавших тушить огонь. Сколько именно человек получили травмы неизвестно, но телевизионный канал CBS отмечает, что не менее четырех.

Гости фестиваля эвакуированы.

Ранее GazetaSPB сообщила об австрийце, который убил пятерых человек на горнолыжном курорте.

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