Австриец убил пятерых человек из-за неразделенной любви

Молодой человек 25-ти лет ворвался в дом своей бывшей девушки и расправился со всеми его обитателями.

Сегодня стало известно об убийстве пятерых человек на популярном австрийском горнолыжном курорте Китцбюэль. Его совершил 25-летний мужчина. Эту информацию на пресс-конференции предоставил начальник криминальной полиции Троля (федеральная земля, где находится курорт) Вальтер Пупп.

Сообщается, что в воскресенье молодой человек ворвался в дом своей бывшей возлюбленной. И несколькими выстрелами убил свою бывшую девушку, ее родителей, брата и ее нового парня.

Преступник самостоятельно пришел в полицию и во всем признался. Сотрудники полиции изъяли у него оружие.

Ранее GazetaSPB сообщила о мужчине, который перепугал весь зал в кинотеатре, когда аплодировал убийствам на экране.