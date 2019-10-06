Ученые: череп человека построен по законам золотого сечения

в соотношении размеров левого желудочка сердца и его входного отверстия или в параметрах формы эритроцитов также обнаруживают признаки золотого сечения. Фото: https://pixabay.com

в соотношении размеров левого желудочка сердца и его входного отверстия или в параметрах формы эритроцитов также обнаруживают признаки золотого сечения. Фото: https://pixabay.com

Такое открытие сделали американские нейрохирурги. В черепе человека медики нашли признаки, которые соответствуют соотношению золотого сечения.

Так, на дуге от переносицы до затылка располагается точка пересечения теменных швов, она разделяет эту дугу на две разные по размеру части. Данное соотношение укладывается в законы, по которым строится золотое сечение.

Исследования также проводились на черепах животных, однако у них таких признаков не обнаружили. Череп американского кролика оказался наименее близок к стандартам золотого сечения, а вот львиный, наоборот, максимально приближен к искомому соотношению. Всего в эксперименте были задействованы шесть видов млекопитающих: тигр, лев, макака—резус, голубая мартышка, домашняя собака и американский кролик.

Итоги научного открытия опубликованы в научном журнале Journal of Craniofacial Surgery.

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