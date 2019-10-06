Ученые: сырые овощи могут навредить кишечнику

Специалисты утверждают, что для микрофлоры кишечника наиболее полезные термически обработанные продукты. Фото: unsplash

Специалисты утверждают, что для микрофлоры кишечника наиболее полезные термически обработанные продукты. Фото: unsplash

Ученые из Гарвардского университета в США выяснили, что сырые овощи пагубно сказываются на работе кишечника. Оказывается, что их употребление негативно влияет на пищеварение.

Журнал Nature Microbiology сообщает, что сырые овощи уничтожают полезные бактерии, которые способствуют оптимальной работе пищеварения и укреплению иммунитета. Исследователи проводили опыты на грызунах, которые были разделены на четыре группы с разными диетами.

Первые две группы грызунов питались исключительно сырым мясом и сладким картофелем, а оставшиеся две употребляли те же продукты, но после их термической обработки.

Эксперимент показал, что у животных, употреблявших в пищу разные виды мяса, отсутствовала разница в микрофлоре. Однако она отличалась у грызунов, которые ели овощи. Специалисты утверждают, что для микрофлоры кишечника наиболее полезные термически обработанные продукты.

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