Ученые рассказали, чем полезен виноград

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда.
По словам ученых в винограде содержится ряд полезных компонентов, которые благотворно влияют на организм, сообщает портал «МедикФорум».
В частности, уровень холестерина сокращает ресвератрол. Кроме того, он снижает сосудистые воспаления, а финольные соединения снижают риск развития возникновения онкологических заболеваний.
В целом виноград положительно влияет на нервную систему, работу сердца и легких.
Смесь целлюлозы, сахара и кислот, которая присутствует в винограде, полезна для зубов, костей и кожи.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что виноград на страже вашего здоровья: ученые считают, что он эффективен в борьбе с раком легких.