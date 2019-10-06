Ученые рассказали, чем полезен виноград

В целом виноград положительно влияет на нервную систему, работу сердца и легких.Фото: Pixabay

В целом виноград положительно влияет на нервную систему, работу сердца и легких.Фото: Pixabay

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда.

По словам ученых в винограде содержится ряд полезных компонентов, которые благотворно влияют на организм, сообщает портал «МедикФорум».

В частности, уровень холестерина сокращает ресвератрол. Кроме того, он снижает сосудистые воспаления, а финольные соединения снижают риск развития возникновения онкологических заболеваний.

В целом виноград положительно влияет на нервную систему, работу сердца и легких.

Смесь целлюлозы, сахара и кислот, которая присутствует в винограде, полезна для зубов, костей и кожи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что виноград на страже вашего здоровья: ученые считают, что он эффективен в борьбе с раком легких.