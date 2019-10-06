Ученые озвучили болезнь, угрожающую каждому пятому жителю планеты

Медики советуют не игнорировать свое самочувствие, поскольку депрессия негативно сказывается на работе всего организма. Фото: https://pixabay.com/

Медики советуют не игнорировать свое самочувствие, поскольку депрессия негативно сказывается на работе всего организма. Фото: https://pixabay.com/

Эксперты ВОЗ уверены, что мир скоро накроет эпидемия депрессии. Уже к середине XXI века жертвой этой болезни может стать каждый пятый житель Земли.

На сегодняшний день клиническая депрессия диагностирована у 350 миллионов человек по всему миру. И эта цифра не отражает реального положения вещей, поскольку большинство подверженных заболеванию не обращаются за медицинской помощью.

Об этом пишут «Известия», ссылаясь на экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, специалисты отмечают, что в странах СНГ процент людей, страдающих от медицинской депрессии значительно выше, чем в западных странах. Там зачастую диагностируют депрессию как форму психологической реакции на неудачи, а не биохимическое расстройство. Вероятно, причиной такого различия является то, что среди населения стран бывшего СССР принято игнорировать эту болезнь как незначительную.

Однако, предупреждают эксперты, к депрессии не стоит относиться легкомысленно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что одной из причин депрессии может являться загрязненный воздух.