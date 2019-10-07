В России снова появится отечественный кальвадос

Запуск производства кальвадоса в России ожидается уже в следующем году на винзаводе в Ставропольском крае.

Винзавод «Прасковейское» в Ставропольском крае, являющийся единственным производителем этого напитка в стране, планирует вновь выпускать крепкий яблочный напиток кальвадос. Отмечается, что к производству приступят в следующем году, сообщает РИА Новости.

Начальник производственной лаборатории винзавода Наталья Алимова рассказала, что порядка десяти лет назад производство на «Прасковейском» начало ориентироваться больше на коньяк, после чего было приостановлено производство 40-градусного кальвадоса.

Алимова отметила, что производство будет возобновлено по запросу потребителя, поскольку в России его больше никто не производит. Она добавила, что к производству приступят летом 2020 года. В магазинах он может появиться лишь в 2021 году.

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