В России началось производство человекоподобных роботов

"Промобот" намерена выпускать по десять андроидов в месяц. Фото: promo-bot.ru

"Промобот" намерена выпускать по десять андроидов в месяц. Фото: promo-bot.ru

В Перми стартовало серийное производство человекоподобных роботов-андроидов. Производство запустила российская компания «Промобот», сообщает сооснователь компании Олег Кивокурцев.

Кивокурцев рассказал, что запущенные в производство роботы имитируеют человеческую внешность. Их создают в качестве компаньонов для людей. Среди их способностей наблюдается умение интегрирования в бизнес-процессы, что делает их первыми машина в свое роде.

«Промобот» намерена выпускать по десять андроидов в месяц. У заказчика будет возможность выбрать внешность будущего компаньона из железа. Отмечается, что робота можно будет использовать также и в делах по дому. К примеру, он умеет управлять «умным» домом.

Помимо этого, робот способен двигать частями лица — он знает более 600 вариантов человеческой микромимики.

Ранее GazetaSPb сообщала, что рабочие места россиян займут роботы к 2030 году.