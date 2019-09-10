Рабочие места россиян займут роботы к 2030 году

Почти половина россиян в ближайшем будущем может лишиться рабочих мест. Это связано с цифровизацией и автоматизацией к 2030 году.

Около 20,1 млн человек придется покинуть работу или сменить направление, так как их квалификация станет неактуальна. С этим могут столкнуться только официально трудоустроенные сотрудники.

Согласно исследованиям, которые проводили специалисты РАНХиГС, наибольшему риску подвержены работники гостиничного и ресторанного бизнеса, их около 73%. Близки к замене и сотрудники обрабатывающего производства (60%), занятые в лесном и сельском хозяйстве (58%), в добыче полезных ископаемых (51%) и 53% в розничной торговле.

Для названных специалистов может быть введен налог или установка четырехдневной рабочей недели. По данным издания, это поможет заменить сотрудников на роботов.

Ранее в GazetaSPb сообщали о предположениях ученых. Они считали, что роботы в первую очередь лишат работы продавцов и водителей.