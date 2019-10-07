Ученые рассказали о продуктах, защищающих от рака груди

Риск развития рака молочной железы снижает употребление лука и чеснока. К соответствующему выводу пришли исследователи США.

Ученые проанализировали рацион женщин, у который в период с 2008 по 2014 год диагностировали рак груди. Специалисты сравнили рацион участниц от 30 до 79 лет с тем, как питаются здоровые женщины.

Как сообщает Nutrition and Cancer, жительницы, употреблявшие лук и чеснок минимум два раза в день, на 67% реже заболевали раком груди, чем те, кто пренебрегал овощами из семейства луковых.

Со слов исследователей, минимум четыре элемента чеснока — S-аллилцистеин, диаллилдисульфид и диаллилсульфид, а также селен обладают не только противомикробной, противогрибковой и противовирусной активностью, они также останавливают рост деления злокачественных клеток.

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