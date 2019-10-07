Неизвестные на машине похитили дочь гендиректора на Лиговском

В центре Петербурга неизвестный мужчина затащил в машину 17-летнюю девочку. О произошедшем рассказал её отец, 43-летний генеральный директор компании.

Как стало известно Gazeta.SPb, школьницу похитили на Лиговском проспекте около 1:30 6 октября. Неизвестный силой посадил девочку в машину и увез в сторону Ленобласти. В авто находились еще двое мужчин.

В Мурино девочка сообщила злоумышленникам о плохом самочувствии и попросила остановить машину. Там она попыталась бежать, но один из неизвестных догнал её и ограбил. У школьницы забрали IPhone XR, кошелек и банковскую карту. После этого злоумышленники скрылись.

Особых примет мужчин девочка не запомнила. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Луге неизвестный мужчина с ножом увел 11-летнюю девочку в лес.