Диетолог рассказала, какой хлеб самый полезный

Российский врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какой хлеб наиболее полезен для человеческого организма.

На первое место диетолог поставила ржаной хлеб. Однако, Соломатина отмечает, что такой хлеб с полок магазинов содержит незначительное количество ржаной муки. По словам специалиста, производители используют в составе ржаного хлеба краситель и пшеничную муку. Об этом она рассказала в интервью «Вечерней Москве».

Диетолог пояснила, что наиболее предпочтительной в составе хлеба является мука не высшего качества, как это принято считать, а обдирная, второго сорта или ржаная.

Соломатина также рассказала, что в составе хорошего хлеба присутствует только мука, вода и соль. В качестве примера она привела средиземноморскую питу, лаваш и лепешки пури.

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