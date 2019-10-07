Соучастник фон Мессинг получил условный срок за вывод 1 млрд в валюте

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Александра Булатова. Его обвиняют в незаконном выводе 1 млрд 130 тыс. рублей за пределы России.

Булатова приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Свою вину он признал частично, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Подсудимый с мая 2017 года находился под домашним арестом. Год спустя меру пресечения для него изменили на подписку о невыезде.

Булатов сообщил, что в офис гражданки Финляндии фон Мессинг устроился при помощи хорошего друга. Внимание бизнес-леди он привлек по той причине, что не имел специального образования, ничего не понимал в бизнесе и легко мог быть использован, отмечает пресс-служба.

Суд установил, что Александр Булатов, действуя в составе ОПГ, с 16 мая по 18 декабре 2015 года совершил банковские операции от имени ООО «Простор» по переводу денежных средств в иностранной валюте. План был разработан бизнес-леди фон Мессинг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экс-сотрудника банка осудили за валютные махинации. Ущерб от его действий составил 5,2 млн рублей.