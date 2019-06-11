Экс-сотрудник АО «ББР Банка» совершал валютные махинации и принес ущерб в размере 5,2 млн

Свою вину подсудимый не признал. Фото: https://pixabay.com

Свою вину подсудимый не признал. Фото: https://pixabay.com

Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор подсудимому.

Как установило следствие, а также судебном порядке, бывший сотрудник банка был признан виновным по статье «причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб».

Согласно материалам дела, в 2015году еще в должности заместителя начальника одела казначейства филиала АО «ББР Банка», мужчина 60 заведомо убыточных для банка сделок по купле-продаже иностранных валют за рубли и конверсионных операций в пользу клиента, который являлся его клиентом.

Таким образом он принес банку ущерб на 5,2 млн рублей. Свою вину подсудимый не признал.

Суд назначил экс-сотруднику наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что начальник отделения противодействия коррупции в Ленобласти задержан по подозрению во взяточничестве.