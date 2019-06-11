Начальник отделения противодействия коррупции в Ленобласти задержан по подозрению во взяточничестве

Следствием решается вопрос об избрании меры им меры пресечения и предъявления обвинения. Фото: https://pixabay.com

Следствием решается вопрос об избрании меры им меры пресечения и предъявления обвинения. Фото: https://pixabay.com

Посредника подозреваемого поймали с поличным.

Лодейнопольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области при взаимодействии с сотрудниками регионального Управления СБ ГУ МВД России выявлено преступление и возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленобласти.

Его подозревают в получении взятки в крупном размере, сообщает Следственный комитет РФ по Ленобласти. Как полагает следствие, в мая и начале июня этого года подозреваемый потребовал от генерального директора крупной компании 300 тысяч рублей за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по материалам проверок.

Для передачи денег он использовал посредника, которого и взяли поличным. Теперь посредник также будет проходить по уловному делу.

Следствием решается вопрос об избрании меры им меры пресечения и предъявления обвинения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что следователи заподозрили сотрудников Балтийской таможни во взяточничестве.