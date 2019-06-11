Следователи заподозрили сотрудников Балтийской таможни во взяточничестве

За время своей преступной деятельности они получили почти миллион рублей.

Следственный комитет РФ на транспорте сегодня задержал заместителя начальника Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни Северо-западного таможенного управления и одного из таможенных инспекторов того же поста. В их адрес были возбуждены уголовные дела. Сотрудников таможни подозревают в получении крупных взяток.

Так, по версии следствия, мужчины получали деньги от коммерсантов и юридических лиц. Взамен на денежную сумму, они позволяли провозить через таможню различный товар. Причем на постоянной основе и в размере, зависящем от размеров партий товара. Помимо разрешения на ввоз товара. Они также обещали покровительство.

Также следователи сообщают, что с 11 апреля по 6 июня инспектор регулярно получал деньги и передавал их заместителю начальника поста. Всего набежала сумма в 900 тысяч рублей.

Подозреваемые задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.

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