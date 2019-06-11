В Ленобласти задержали по подозрению в мошенничестве на 35 млн руководителя ФГУ «Сайменский канал» и его подельников

Они, используя свое служебное положение, обманным путем похитили денежные средства из федерального бюджета Российской Федерации.

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя Федерального государственного учреждения по обеспечению исполнения функций Уполномоченного Российской Федерации по Сайменскому каналу и двух его подельников. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как предполагает следствие, руководитель предприятия и его подельники с 2013 года по 2017 год похитили денежные средства, которые были выделены на оплату работ по государственным контрактам. А именно, на объекте должны были установить 22 светящих навигационных знак, и разместить их в Сайменском фарватере. Однако работы были выполнены частично и в меньшем объеме. Контракт был на общую сумму более 83,9 миллионов рублей, из которых соучастники мошенничества похитили более 35 миллионов рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В рамках следствия были допрошены более 60 человек и, объем уголовного дела составил 70 томов.

Дело направлено в суд.

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