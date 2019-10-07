Российским экстремистам разрешат тратить больше

Гражданам из перечня террористов и экстремистов изменят правила блокировки счетов. Соответствующее предложение огласил Росфинмониторинг.

На территории РФ есть «Перечень террористов и экстремистов». В список попадают не только те, чья вина доказана, но и проходящие по уголовному делу. Счета таких граждан заблокированы, ежемесячно они имеют право снимать не более 10 тыс. рублей с зарплаты.

Как сообщает «Коммерсантъ», фигурантам могут сделать послабления. Росфинмониторинг предложил перейти на величину регионального прожиточного минимума, отказавшись от назначенной суммы. Изменения возможны, но приведут ли они к улучшению – неизвестно.

По мнению правозащитников, поправка стала всего лишь «косметическим изменением изначально не конституционного закона».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что россиянам придется платить банкам за содержание евро на счету.