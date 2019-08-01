Россияне заплатят банкам за содержание валютных счетов

За возможность держать евро на счету в российских банках жителям теперь придется платить. В Центральном Банке могут ввести ограничение на валютные вклады, однако не для всех.

Как сообщает «Газета.Ru», сегодня, 1 августа, один банк уже ввел комиссию, физические лица, содержащие счета в евро, будут выплачивать ее ежемесячно. Такие изменения проходят в России впервые.

Известно, что сейчас валютные вклады не востребованы у граждан. Для банков же увеличение доли таких вкладов и пассивов ведет к росту отчислений в фонд обязательных резервов, их кредитные учреждения должны формировать в Банке России.

Как заявляет Анна Гольдина, финансовый директор Росгосстрахбанка, в Европейском центробанке ставки сегодня почти нулевые. Российские банки в свою очередь прибегают к таким мерам из-за неимения ниш, где востребована валюта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о новых способах блокировки счетов банками. К таким мерам банк прибегает, если клиент отказывается отчитаться о происхождении средств, а также куда они тратятся после снятия со счетов.