Банки нашли новый повод блокировать счета и добрались до вкладов

По нынешним временам деньги, похоже, надежнее всего хранить в стеклянной банке. Фото: pixabay.com
По нынешним временам деньги, похоже, надежнее всего хранить в стеклянной банке. Фото: pixabay.com

Сбербанк и МКБ начали требовать у клиентов отчета о происхождении накоплений, а также интересоваться, на что люди потратили свои собственные средства, снятые со счетов и вкладов. За отказ предоставить эту информацию банки угрожают блокировкой.

Ранее кредитные организации блокировали счета только за подозрительные операции согласно «антиотмывочному» закону ФЗ-115, который предписывает проверять все операции свыше 600 тыс. рублей, сообщают «Известия». На практике суммы, вызвавшие подозрения, могут быть любыми, а о критериях неблагонадежных операций банки предпочитают не распространяться.

Если счет будет заблокирован, быстро восстановить его работу не получится. Список документов для разблокировки зависит от самого банка и составляется для каждого случая индивидуально. Росфинмониторинг не усмотрел в действиях кредитных организаций превышения полномочий, поэтому недовольные клиенты могут искать защиту только в суде. Все это время пользоваться своими деньгами они не смогут.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о том, как «теневой» банк в Петербурге обналичил за 2 года 196 млн рублей.

Марина Зимина, Gazeta.SPb
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