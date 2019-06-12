“Теневой” банк в Петербурге обналичил 196 млн за 2 года

Полиция задержала четырех человек: главу организации и его бухгалтеров и юристов.

Четырех жителей Санкт-Петербурга подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и ЛО 12 июня.

Полиция задержала главу организации и троих сподвижников, которые исполняли обязанности юристов и бухгалтеров. Следствие установило, что задержанные 2 года через фиктивные юрлица обналичивали средства, получая за это по 8% от суммы.

Всего, по данным полиции Петербурга, они выдали примерно 196 млн рублей. Их собственная прибыль за 2 года составила 15,6 млн рублей. В ходе обысков оперативники нашли документы свыше 50 фиктивных организаций, печати, бухгалтерскую учетность. Возбуждено уголовное дело, меру пресечения еще не выбрали.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что автомеханик посадил молодого человека на цепь за выдуманный долг.