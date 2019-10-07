Двое приезжих развозили запрещенные вещества на каршеринге в Петербурге

В Московском районе Петербурга сотрудники полиции обнаружили в автомобиле службы каршеринга черный пластиковый кейс, в котором находились пакетики с запрещенными веществами.

Инцидент случился у 202 дома по Московскому проспекту. Сотрудники правопорядка остановили каршеринг «Киа Рио». За рулем иномарки находился 29-летний житель Ульяновска, его пассажир – 30-летний житель Ростовской области. У обоих обнаружили признаки алкогольного опьянения, схожие с наркотическими. В итоге мужчин направили на медосвидетельствование.

В самой машине полицейские нашли весы, семь свертков и три пакетика с порошкообразным веществом белого цвета. У пассажира также нашли бутылку с прозрачной жидкостью и сверток с порошкообразным веществом.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, часть изъятых веществ является наркотическими. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что российским экстремистам могут изменить «зарплату». Фигурантам планируют сделать послабление.