Младшая группа детсада на Обводном закрылась на карантин из-за дизентерии

Вспышка дизентерии произошла в детском саду №145 в Адмиралтейском районе Петербурга. Заболевание распространилось среди детей трех-четырех лет.
Детский сад продолжает работу. Младшая группа временно закрыта на карантин, сообщили корреспонденту Gazeta.SPb в детском саду №145 Адмиралтейского района.
«Мы не закрыли сад. Мы закрыли группу, чтобы обработать её. Приходили дезинсекторы и все обработали. С завтрашнего дня уже группа будет функционировать», — уточнили в учреждение.
Представители детского сада добавили, что вспышка заболевания не связана с продуктами питания. По предварительным данным, дизентерия подкосила семь воспитанников сада.
Проверку по факту произошедшего проводит Управление Роспотребнадзора по Петербургу.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в одной из школ Московского района отравились пять первоклассников.