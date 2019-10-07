Младшая группа детсада на Обводном закрылась на карантин из-за дизентерии

Как рассказали в детском саду, заболели 7 детей. Фото: pixabay.com

Как рассказали в детском саду, заболели 7 детей. Фото: pixabay.com

Вспышка дизентерии произошла в детском саду №145 в Адмиралтейском районе Петербурга. Заболевание распространилось среди детей трех-четырех лет.

Детский сад продолжает работу. Младшая группа временно закрыта на карантин, сообщили корреспонденту Gazeta.SPb в детском саду №145 Адмиралтейского района.

«Мы не закрыли сад. Мы закрыли группу, чтобы обработать её. Приходили дезинсекторы и все обработали. С завтрашнего дня уже группа будет функционировать», — уточнили в учреждение.

Представители детского сада добавили, что вспышка заболевания не связана с продуктами питания. По предварительным данным, дизентерия подкосила семь воспитанников сада.

Проверку по факту произошедшего проводит Управление Роспотребнадзора по Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в одной из школ Московского района отравились пять первоклассников.