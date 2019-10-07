Особняк Челищева в ноябре сдадут в аренду за 1 рубль

Особняк Челищева на Вознесенском проспекте в Петербурге выставили на торги по программе «Аренда памятника за 1 рубль». Аукцион состоится 7 ноября.

Торги будут проведены на электронной площадке Российского аукционного дома. Начальная цена особняка составит 2 млн 666 тыс. рублей без учета НДС ежемесячно, сообщили в комитете имущественных отношений.

По результатам аукциона с победителем заключат договор аренды на 49 лет. За первые семь лет он должен будет восстановить особняк. После чего пользователь получит право на льготную аренду в размере 1 рубль за 1 кв. м.

Дом Челищева на Вознесенском проспекте, 36 А относится к объектам культурного наследия регионального значения. Здание построено в середине XVIII века. Площадь его составляет 7 тыс. 352,2 кв. м., площадь участка — 3 тыс. 584 кв. м.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Особняк Челищева наведались бездомные и мародеры. Очевидцы сообщили, что в историческом здании жгут костры и ночуют люди без определенного места жительства.