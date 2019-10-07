Жители Петербурга заметили в пробке Бэтмобиль за 55 млн рублей

На кадрах заметно, что даже многомиллионный Бэтмобиль не способен справиться с петербургскими пробками. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

На кадрах заметно, что даже многомиллионный Бэтмобиль не способен справиться с петербургскими пробками. Фото: https://vk.com/spb_today_unpublished

На улицах Северной столицы горожане заметили автомобиль супергероя, стоимостью 55 миллионов рублей.

О необычном транспортном средстве рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург | Неизданное». На ресурсе auto.ru автомобиль, созданный по проекту Бжтмобиля продается за пятьдесят пять миллионов рублей.

В комментариях интернет-пользователи стали высказывать свои предположени, кому бы могла принадлежать машина супергероя, вышедшему из тюрьмы Кокорину или «купил безработный на скопленные сбережения».

На самом деле, персональным автомобилем Бэтмена воспользовался Григорий Аветов, выступавший на Synergy Global Forum.

Напоминае, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что секретом своего успеха на петербургском бизнес-форуме Synergy Global Forum поделился чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.