Хабиб поделился секретом успеха на Synergy Global Forum

Спортсмен и чемпион UFC рассказывал о своем непростом пути к успеху со сцены на бизнес-форуме Synergy Global Forum.

Масштабное мероприятие проходит на «Газпром Арене» 5 и 6 октября. Нурмагомедов принимает участие в бизнес-форуме уже второй раз. На этом выступлении боец UFC поделился секретом успеха. По мнению спортсмена, человек, обладающий целью, должен по-настоящему «болеть» ею. Именно это отличает единицы добивающихся успеха людей от тех, кто несерьезно относится к своим целям.

Кроме Нурмагомедова, на форуме можно было услышать мотивационные речи известного российского бизнес-коуча и оратора Радислава Гандапаса, а также паралимпийского чемпиона и рекордсмена книги рекордов Гиннесса Сергея Бурлакова.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о мнении Нурмагомедова относительно фаворита в предстоящем бою Емельяненко с Кокляевым.