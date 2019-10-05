Хабиб назвал фаворита в предстоящем бое Емельяненко с Кокляевым

По мнению бойца UFC, преимущество в предстоящем сражении у бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Такой комментарий Хабиб Нурмагомедов дал в ходе своего выступления на бизнес-форуме Synergy Global Forum. Мероприятие проходит в Северной столице в эти выходные, 5 и 6 октября. Хотя спортсмен знаком с обоими участниками предстоящего боя, и назвал их «сильными мужиками», предпочтение Нурмагомедов отдал Емельяненко.

Не оставил без внимания Хабиб и конфликт Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Как отметил спортсмен, ему не нравится «треш-ток» (trash-talk — с англ., «пустая болтовня») между бойцами, поскольку они оба являются взрослыми, семейными людьми.

Конфликт между двумя спортсменами начался весной этого года с словесных перепалок в социальных сетях.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Нурмагомедов заявил, что был бы не против сразиться с МакГрегором на площадке «Зенит Арены».