Хабиб заявил о готовности сразиться с МакГрегором на «Зенит Арене»

Спортсмен рассказал об этом в ходе выступления на бизнес-форуме Synergy Global Forum, который проходит в Петербурге в эти выходные.

Чемпион UFC в легковесной категории отметил, что ему было бы интересно выступить на «Газпром Арене», где проходит форум. Возможность подраться на петербургском стадионе, вероятно, представится спортсмену в следующем году.

Нурмагемедов рассказал, что сейчас ведутся переговоры об организации боя в России. Бойцу UFC хочется выступить на большой арене, чтобы матч могли посмотреть все желающие. На данный момент самый масштабный стадион страны — «Зенит Арена».

Спортсмен также выразил желание выступить соперником Конора МакГрегора, экс-чемпиона UFC в полулегком и легком весе, которого Хабиб победил в прошлую встречу.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Шварцнеггеру понравилась «Зенит Арена».