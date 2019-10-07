В оранжерее Таврического сада снова тепло, растения не пострадали

В оранжерее Таврического сада в Северной столице снова тепло. Помещение находилось без отопления несколько дней.

О радостной новости сообщили в официальной группе «Оранжерея Таврического сада». Работники также выразили благодарность всем тем, кто помог в устранении проблемы.

«С завтрашнего дня будем вновь готовы принять вас среди пальм», — написали в соцсети.

В социальной сети «ВКонтакте» добавили, что температура постепенно поднимается.

«Коллекция оранжереи не пострадала, все растения в порядке», — успокоили посетителей в соцсети.

Ранее в GazetaSPb сообщали о низкой температуре в оранжерее. Работники включали обогреватели и следили за состоянием растений.