Растения в оранжерее Таврического сада греют обогревателями

В понедельник, 7 октября, оранжерея работает до 16 часов. Фото: vk.com/orangeryspb

В понедельник, 7 октября, оранжерея работает до 16 часов. Фото: vk.com/orangeryspb

Оранжерея Таврического сада в Северной столице третий день находится без отопления. В помещении очень холодно.

Со слов сотрудников оранжереи в сообществе «Оранжерея Таврического сада», в Виленском переулке прорвало трубу, из-за чего часы работы сокращены. Это случилось 5 октября. Чтобы растения не замерзли, в помещениях включили обогреватели.

«У нас холодно. Нам жаль», — написали в группе социальной сети «ВКонтакте».

На сегодняшний день, 7 октября, ситуация не изменилась.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жителей Петербурга приглашали посмотреть на сирень. Крупнейшая коллекция была представлена в Ботаническом саду. На территории были представлены и другие цветы, деревья и кустарники.