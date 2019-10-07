Профессор объяснил, почему китайцы скупают янтарь в Петербурге

Китайские туристы в Петербурге чаще всего покупают янтарь. Популярность товара объясняется схемой работы китайских туроператоров, считает профессор, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока СПбГУ Владимир Колотов.

Российский янтарь, как отметил профессор, разрекламирован в Китае. Популярность его сравнима с известным сувениром — матрешкой.

«Какая идет реклама, такие установки они и реализуют, когда приезжают к нам. Китайские туристы ездят с китайскими гидами, которые и возят их в определенные магазины», — приводит слова Колотова Piter.TV.

Популярность янтаря подтвердило исследование транзакций платежных систем WeChat Pay и Alipay. На его покупку приходится порядка 30% от всех трат гостей из Китая. Примерно столько же тратится на косметику. Следом идут ювелирные украшения (12%), сувениры (8%), алкоголь (6%) и шоколад (5%).