Янтарь оказался самым любимым товаром китайских туристов в России

Янтарь оказался самым любимым товаром китайских туристов в России
Примерно 30% от всех покупок приходятся на янтарь и косметику. Фото: pixabay

Самым востребованным товаром, покупаемым китайскими туристами во время отпуска в России, стал янтарь наряду с косметикой.

Согласно данным аналитиков, которые приводит РБК, за прошедшие месяцы этого года средний чек покупок туриста из Китая в Москве составил 24,6 тысячи рублей. В Петербурге китайцы тратят в среднем 19,9 тысяч рублей за поездку. Во Владивостоке — 13,6 тысяч рублей, а в Хабаровске — 12,4 тысяч рублей. Примерно 30% от всех покупок приходятся на янтарь и косметику.

Популярностью у китайцев среди российских товаров также пользуются ювелирные изделия, сувениры, алкогольная продукция и шоколад.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петергофе сражаются с наплывом китайских туристов.

В одном из главных туристических объектов Петербурга и области пытаются модернизировать систему работы, чтобы справиться с количеством туристов из Китая.

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