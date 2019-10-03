В Петергофе сражаются с наплывом китайских туристов

В Петергофе сражаются с наплывом китайских туристов
Тронный зал Большого Петергофского дворца. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В одном из главных туристических объектов Петербурга и области пытаются модернизировать систему работы, чтобы справиться с количеством туристов из Китая.

В этом году в Северной столице стало еще больше китайских путешественников. Тургруппы из Китая значительно превышают количество отечественных туристов и посетителей из других стран во всех музеях Петербурга.

Петербуржцы обеспокоены тем, что им, вероятно, вскоре не удастся пробраться к культурным объектам. В музее-заповеднике «Петергоф» пытаются справиться с сложившейся ситуацией. Руководство музея продлило часы работы самого привлекательного для туристов места, Большого дворца. Кроме того, в случае нарушения правил посещения заповедника иностранным туристом, его туроператору придется оплатить штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в «Царском селе» также ищут способ справиться с количеством посетителей.

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В Петергофе сражаются с наплывом китайских туристов
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