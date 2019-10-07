Петербургский нефтяной терминал стал партнером Государственного Эрмитажа

Первым совместным проектом станет реставрация портрета Екатерины II кисти Пьера-Этьена Фальконе.

Государственный Эрмитаж и Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) объявляют о запуске долгосрочной программы сотрудничества. Компания стала членом Клуба друзей Эрмитажа – организации, которая объединяет спонсоров и меценатов музея. Первым проектом, в котором примет участие ПНТ, станет реставрация портрета императрицы Екатерины II кисти Пьера-Этьенна Фальконе – сына создателя знаменитого Медного всадника. Пьер-Этьенн Фальконе, живописец и рисовальщик, получил художественное образование в Париже, с 1765 года учился в Лондоне, а в 1773 – 1777 гг. жил и работал в Петербурге. Здесь, благодаря незаурядным способностям и протекции отца, он получил престижный заказ написать портрет императрицы Екатерины II.

«Реставрация портрета Екатерины кисти П.-Э. Фальконе – значимый проект для Эрмитажа. Этот портрет чрезвычайно интересен, как редкий иконографический тип, он отличается от привычных торжественных официальных портретов сочетанием парадности и интимности. Именно с коллекций, приобретенных Екатериной Великой, ведет отсчет своей истории Эрмитаж, и именно в день св. Екатерины, 7 декабря, портрет будет впервые показан после реставрации на одной из главных выставок года «Это сам Потемкин!»»,

— сказала заместитель генерального директора, главный хранитель Государственного Эрмитажа Светлана Борисовна Адаксина.

«Уверен, что это начало долгой дружбы. Для ПНТ честь – реализовать совместные проекты с Эрмитажем. Мы всегда старались внести свой вклад в сохранение российского и мирового культурного наследия и продолжим делать это в будущем»,

— отметил председатель совета директоров ПНТ Михаил Скигин.

Справка

Петербургский нефтяной терминал — один из российских терминалов по перевалке нефтепродуктов в Балтийском регионе, современный специализированный перегрузочный комплекс и одна из крупнейших стивидорных компаний Большого порта Санкт-Петербург. ПНТ обеспечивает высокотехнологичный процесс по приему нефтепродуктов, поступающих по железной дороге, реке, и автотранспортом, и по отгрузке нефтепродуктов на автотранспорт, а также на морские и бункеровочные суда. Терминал основан в 1995 году. Общая площадь – 37 га. На территории ПНТ расположены 37 резервуаров для хранения светлых и темных нефтепродуктов. Пропускная способность терминала – 10 млн тонн в год. В 2018 году ПНТ отгрузил более 7,5 млн тонн нефтепродуктов.