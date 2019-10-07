Повышение цен на проезд собираются обсудить в ЗакСе

Депутаты рассмотрят проект бюджета на 2020 год уже в конце октября.

Обо всем стало известно сегодня, 7 октября. Первые чтения проекта бюджета в Законодательном собрании запланированы на конец октября. По предварительным данным, стоимость проезда в общественном транспорте может увеличиться на пять рублей уже в 2020 году.

Пока непонятно, сколько именно петербуржцам придется платить за жетон. Депутаты считают, что может вырасти также стоимость проездного. Уточняется, что цена не менялась на протяжении двух лет.

Напоминаем, что сейчас жетон стоит 45 рублей, а проезд в других видах общественного транспорта – 40 рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге могут запустить проездной на две поездки по цене одной. Решение о запуске нового проездного будут принимать власти Петербурга. В случае положительного ответа, действовать он может начать уже в 2020 году.