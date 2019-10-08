Три автомобиля сгорели в Петербурге на Свердловской набережной

Информации о пострадавших нет. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Информации о пострадавших нет. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Возгорание произошло неподалеку от Жилого комплекса «Платинум» в районе 3 часов ночи.

Этой ночью в Красногравдейском районе Санкт-Петербурга сгорели три легковых автомобиля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Петербургу.

Пожар разгорелся у дома 58 по Свердловской набережной, примерное время возгорания три часа ночи. Специалисты прибыли на место происшествия в течение часа и потушили автомобили.

Горели моторные отсеки у Volvo и Volkswagen Golf, у еще одного Volkswagen Tiguan выгорел моторный отсек и кузов.

Тушили возгорание восемь пожарных, были задействованы две пожарные машины.

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