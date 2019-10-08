Apple снова в тройке лидеров по продаже смартфонов в России

Американская корпорация вновь вышла вперед, обогнав китайскую Xiomy.

Компания Apple вновь оказалась одним из самых популярных производителей смартфонов, покупаемых россиянами.

Конец сентября 2019 года, всего несколько недель после последней презентации новой версии iPhone, показал, что Apple снова очень популярна в России, сообщают «Известия».

Так, американская корпорация вошла в тройку лидеров по продажам смартфонов на российском рынке, обогнав китайскую Xiomy на несколько позиций.

Новый успех компании принесли продажи последних моделей iPhone, причем сразу всех (iPhone 11. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max). За весь сентябрь россияне приобрели около 70 тысяч единиц разных новых моделей iPhone.

В тройке лидеров на первой и второй позиции, по данным «Известий», по-прежнему остаются устройства Honor и Samsung.

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