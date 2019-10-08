Остановки Петербурга так и не поумнели

В 2020 году власти обещают модернизировать 50 транспортных павильонов.

Правительство Санкт-Петербурга заявило, что в течение 2020 года 50 остановок общественного транспорта города будут модернизированы, однако реализация этого плана тянется еще с 2016 года, сообщает издание Фонтанка.

Так, известно, что еще в 2016 году Смольный анонсировал перемены в транспортных павильонах Петербурга: власти пообещали сделать большинство остановочных в городе «умными», оснастить камерами, wi-fi и возможностью зарядить устройство. Найти инвестора для проекта было сложно, но на конкурсной основе была выбрана компания Rus Outdoor.

Через некоторое время дело затихло, а спустя время, небольшая часть станций все же были оснащены горящими табло и wi-fi.

Теперь Rus Outdoor планирует довести до конца начатое и установить 50 новый умных остановок по всему городу в течение 2020 года. Выбраны более современные устройства, которым будут оснащены остановки, а тестирование новинок уже проходит на остановках у метро «Гостиный двор».

Ранее GazetaSPB сообщила, что проезд в Петербурге может подорожать на 5 рублей в 2020 году.