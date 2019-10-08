Проезд в Петербурге подорожает на 5 рублей

Такое повышение цены на транспорт зафиксировано в проекте бюджетного плана Санкт-Петербурга на 2020 года.

В тексте проекта бюджетного плана Северной столицы на 2020 год упоминается субсидия «Петербургскому метрополитену» размером в 20,5 миллиардов рублей: «Горэлектротансу» — 10,1 млрд рублей, «Пассажиравтотрансу» — 13 млрд рублей. Издание Фонтанка сообщает, что в транспортном комитете пояснили, что эти суммы получились с учетом дополнительных пяти рублей, на которые подорожает проезд.

Рассмотрение проекта бюджета запланировано на 14 октября, а первое чтение в законодательном намечено на конец весны 2020.

Напомним, что последнее резкое повышение цены на проезд в общественном транспорте произошло в 2017 году, она увеличилась на 20 рублей.

Власти Петербурга огласили, что летом 2020 планируется очистить город от маршруток, тогда городской общественный транспорт станет основным способом передвижения горожан.

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