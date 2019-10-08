Олигархи из России улучшают образ России в США вкладами в искусство

Опубликован материал с перечнем вложений российских олигархов — анализ вложений заставляет задуматься об их настоящих причинах.

Издание The New York Times 6 октября опубликовало «разоблачительный» текст про олигархов из России, которые активно инвестируют в американское искусство. По мнению автора материала, настоящей причиной такой щедрости является желание улучшить образ России в глазах американцев.

Так, упоминается Владимир Потанин, который является членом правлению Музея Гуггенхайма в 2002 года. Потанин, как сообщает издание, инвестировал $6,45 млн в Кеннеди-центр в Вашингтоне. Часть средств пошла на организацию «Русского лаунжа» — зоны для деловых переговоров с «уникальным взглядом на Россию».

В свою очередь Леонид Мехелльсон оказал значительную помощь в проведении выставки российского современного искусства в Новом музее в Нью-Йорке. Михаил Прохоров выделил миллион долларов на поддержание программы культурного обмена «TransCultural Express: Amerocans and Russia Arts Today».

Виктор Вексельберг сделал вложение в Форт-Росс — это исторический парк, находящийся в штате Калифорния, он посвящен одноименной русской крепости.

Журналист The New York Times также приводит мнения ряда экспертов, из которых в сумме следует вывод о том, что миллиардеры из России являются марионетками российской власти, которая дает им указания вкладываться в американское искусство, чтобы Россия ассоциировалась с искусством, а не с войной и политическим режимом.

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