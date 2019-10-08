Жилье в Ленобласти подорожало больше, чем в среднем по России

Цены на вторичку в среднем в России за год выросли на 7,4%, сервис Авито считает это максимумом, начиная с середины 2015 года. Фото: Pixabay

Цены на вторичку в среднем в России за год выросли на 7,4%, сервис Авито считает это максимумом, начиная с середины 2015 года. Фото: Pixabay

Квартиры в Ленобласти стоят в среднем вдвое дешевле, чем жилье в Петербурге. На стоимость метра влияет снижение ставок по ипотеке и вступление в силу закона об экскроу-счетах.

По итогам третьего квартала 2019 года жилье в Ленобласти подорожало на 11% до до 69 844 рублей за квадратный метр. В среднем по России за это же время квартиры подорожали на 7,4% до 65400 рублей за квадратный метр в среднем. Об этом говорят исследования сервиса «Авито Недвижимость. В Петербурге жилье стоит вдвое дороже: в среднем квадратный метр продают по 134 тыс рублей, рост за год составил 11,8%. В Москве метр жилья стоит 216,8 тысяч рублей, что в семь раз выше стоимости жилья в регионах России с самым недорогим жильем. Интересно, что за год сильнее всего подорожала недвижимость в Татарстане – аж на 14,3% достгнув цены в 47 тыс за квадратный метр.

Оценивая недвижимость Ленобласти нужно иметь в виду, что ее стоимость может сильно разниться в зависимости от района. Закономерность очевидна — чем ближе к Петербургу – тем дороже. Есть, правда исключения в виде Выборга, но в целом цена метра зависит от благополучия района: наличия работы, инфраструктуры, безопасности и т.д.

Рост стоимости жилья в период 2018-2019 годов вызван в первую очередь ожиданием вступления в силу с 1 июля 2019 года закона об экскроу-счетах. Согласно новым правилам застройщик теперь не может привлекать для строительства деньги дольщиков. Строители должны строить квартиры за свой счет или при помощи проектного финансирования (займы банков). Покупатели квартир размещают средства на специальном счете в банке, откуда строители их получают, только после сдачи дома в эксплуатацию. Эксперты оценивали рост стоимости жилья по новым правилам в 5-10% и на фоне этих слухов застройщики поднимали цены.

Однако, прогнозы относительно резкого скачка цен после первого июля не оправдались: сейчас в Петербурге зафиксирован рост в среднем на 3%, а не на 5 или 10%. Ожидается, что к концу года снизятся ставки по ипотеке, что подтолкнет спрос на квартиры.