Две пьяные женщины избили таксиста

Две пьяные женщины избили таксиста
Никто не получил серьезных травм. Фото: сообщество "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети ВКонтакте

Сегодня утром Калининском районе две нетрезвые пассажирки устроили скандал на всю улицу.

Сегодня утром 8 октября в Калининском районе полиция задержала двух нетрезвых женщин, которые устроили скандал водителю такси: обвинили его в изнасиловании, а затем избили. Приехавшие полицейские тоже попали под руку.

Информацией и видео поделились подписчики сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети ВКонтакте. Так, сообщается, что женщин пытались «успокоить» в течение полутора часов.

Также очевидец рассказал, что пассажирок «успокаивал прохожий с собакой и шокером, а из проезжавшей машины стреляли в воздух, чтобы разогнать их».

На кадрах видно, как пострадавший водитель не лежит на асфальте и не может подняться.

Известно, что все происходило у дома 38/7 по улице Карпинского. Таксист отделался легкими повреждениями, скорую вызывать не потребовалось. Но вот один из полицейский пострадал — женщины его покусали. Возможно возбуждение уголовного дела по факту применения насилия в отношении представителя власти.

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