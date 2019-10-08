В США Владимиру Путину подарили послание в небе

В Калифорнии местные жители заметили в небе надпись VVP67, которую оставил неизвестный самолет.

Накануне жители Лос-Анджелеса выложили в социальную сеть Instagram многочисленные фото и видео с посланием в небе «VVP67», очевидцы решили, что оригинальное поздравление для президента России Владимира Путина, который 7 октября праздновал 67-летие.

Вчера 7 октября глава России встретил свой 67-й день рождения. Пресс-секретарь президента поделился, что Владимир Путин провел свой праздник в кругу родных и близких, сначала посетив тайгу.

Ранее GazetaSPB сообщила, что церковь Ингрии поменяет епископа.